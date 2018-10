La foresta sotto i grattacieli

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòTutto pronto per il taglio del nastro. Sabato, a Porta Nuova, apre la Biblioteca degli alberi, dove trovano casa 90mila piante di 23 specie diverse: è il primo grande parco pubblico a gestione privata di Milano, senza recinzione, ma con vigilantes e telecamere per governarlo.Il maxi polmone verde (il terzo più grande della città), che si estende per 10 ettari ai piedi dei grattacieli dalle forme futuristiche, era previsto già 10 anni fa. Un sogno che quindi si realizza dopo un lungo iter iniziato nel 2003: sarà un grandissimo punto di aggregazione con un fitto calendario di eventi fino alle 23 e attività organizzate tutto l'anno. Realizzato da Coima - che mette sul tavolo 3 milioni all'anno per gestirlo - unisce le infrastrutture e le architetture di Porta Nuova, collegando piazza Gae Aulenti all'Isola, alla sopraelevata su via Melchiorre Gioia, alla promenade dell'ex scalo Varesine e al giardino di via de Castillia.È molto più di un'oasi verde, ideato dall'architetta Petra Blaisse, ma un giardino botanico moderno con vialetti che collegano al metrò, percorsi da utilizzare per spettacoli, mini foreste dalla forma circolare e stanze vegetali dove radunare le singole specie illuminate in modo diverso dal resto del verde. Non mancano gli orti, percorsi didattici, sentieri per passeggiare e correre, oltre a 5 chilometri di piste ciclabili. È l'ultimo tassello mancante nella grande trasformazioni di Porta Nuova. L' investimento complessivo è di 14 milioni di euro. Sabato la Biblioteca sarà svelata ai milanesi in tutto il suo splendore. A garantire le iniziative all'interno del parco sarà Francesca Colombo, direttrice culturale della Biblioteca degli alberi, che annuncia di aver già «trovato degli sponsor per workshop, performance, visite guidate al patrimonio naturalistico».riproduzione riservata ®