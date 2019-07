La foresta di pietra tre metri sotto il cielo

Simona Romanò

Milano ad alta quota. Bambini, è spettacolare ammirare la città dall'alto per un panorama mozzafiato e per scattare foto bellissime. Tolgono il fiato le passeggiate sulle terrazze del Duomo (aperte anche nel mese di agosto), appositamente pensate per i piccoli esploratori (ma sempre accompagnati dai genitori) in una vera e propria foresta di pietra tra 135 guglie che svettano, 150 doccioni o bocche d'acqua e la Madonnina. La visita in vetta al Dômm, a 70 metri d'altezza, provoca le vertigini e regala, se il cielo è sereno, una straordinaria veduta: dai grattacieli di City Life sino al profilo delle Alpi. Un'esperienza da fare almeno una volta durante l'estate. Sabato 27 luglio, 10 e 24 agosto, ore 18,30. Ingresso piazza del Duomo 16, durata del tour 60 minuti.

Per un'esperienza ancora più suggestiva i bimbi possono seguire mamma e papà nel tour serale con tanto di aperitivo così da ammirare il tramonto. Un'esperienza tutta milanese: prima una camminata sul tetto della Cattedrale al calar del sole, quando il caldo scema e si possono ammirare scorci unici. Quasi a sfiorare il cielo con un dito. Poi, un aperitivo da grandi, però analcolico. Domani, venerdì 26 luglio, sabato 3, 9, 18, 23 agosto, ore 19. Info e ticket www.duomo.it.

