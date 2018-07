La Fiorentina annuncia Gerson e Norgaard

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il rinvio a oggi della decisione del Tas di Losanna sul Milan tiene ancora col fiato sospeso la Fiorentina, che ancora non può essere sicura di fare i preliminari di Europa League che inizieranno giovedì prossimo. Intanto i viola hanno annunciato il centrocampista danese classe 1994 Christian Thers Norgaard, preso a titolo definitivo dal Brondby. In arrivo anche Gerson, in prestito dalla Roma con diritto di riscatto.Anche l'Atalanta attende la sentenza svizzera. E intanto, dopo due stagioni, saluta Andrea Petagna, passato ufficialmente alla Spal: 2 milioni per il prestito oneroso e 12 per il riscatto a fine campionato in caso di salvezza estense. Per l'attaccante di scuola Milan, a Ferrara, quinquennale da 1,3 milioni a stagione. Annunciato, infine, dall'Udinese, l'attaccante argentino classe 1995 Ignacio Pussetto, prelevato dall'Huracan.(M.Sar.)