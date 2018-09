La Fifa al Real: «Caso Modric, l'Inter non va processata»

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - In attesa di affrontare il Barcellona nel terribile gruppo B di Champions League, l'Inter segna un gol al Real Madrid sul caso Luka Modric, tormentone dell'ultima parte dell'estate nerazzurra. Caso disciplinarmente chiuso dalla Fifa a favore della società del gruppo Suning, dopo la denuncia del club blanco e del suo presidente Florentino Perez, che aveva accusato l'Inter di aver contattato direttamente il centrocampista croato senza chiedere prima l'autorizzazione al Real (con il quale è sotto contratto), violando così i regolamenti sui trasferimenti dei calciatori. Dopo l'inchiesta preliminare e dopo aver sentito le parti (la società nerazzurra aveva negato gli addebiti con una lettera dello scorso 16 agosto), la Fifa ha informato Inter e Real che mancano gli elementi per aprire una vera indagine.Intanto, tornando alla Champions, è stata ufficializzata la lista Uefa (21 più 6 giovani in lista B) per la fase a gironi. Esclusi Dalbert, Joao Mario e Gagliardini, a causa del Fair Play Finanziario, con l'obbligo per l'Inter di mantenere l'equilibrio economico tra acquisti e cessioni rispetto all'ultima lista Uefa presentata, quella per l'Europa League 2016-17. (M.Sar.)