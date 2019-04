La fiera delle borseggiatrici

Simona Romanò

La grande adunata delle ladre rom. Le borseggiatrici nomadi, provenienti non solo dai campi di Milano, ma anche da fuori regione, da Torino e perfino da Roma - si sono date appuntamento in città per depredare i migliaia di visitatori del Salone del Mobile.

Mercoledì la Polmetro ne ha bloccate 17, tutte insieme. Nessuna aveva documenti, 13 mostravano gravidanze avanzate: il solito escamotage per non essere arrestate. Giovani bosniache che si muovono anche a branchi di 30 o 40, e che agiscono in questi giorni lungo le linee del metrò che conducono alla Fiera di Rho, prendendo di mira soprattutto gli stranieri diretti al Salone, che sono soliti ad avere in tasca molti contanti. I vagoni affollatissimi permettono alle ladre di mettere a segno un colpo dopo l'altro, come in una tonnara.

L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i viaggiatori hanno segnalato sulla linea rossa la presenza di alcune donne, tutte ben vestite per non destare sospetti, che avvicinavano i malcapitati per derubarli. Gli uomini della Polmetro, osservando in tempo reale i filmati del sistema di videosorveglianza delle metropolitane, hanno avvistato l'esercito di ladre. Quando gli agenti sono intervenuti le borseggiatrici avevano appena preso di mira una cinese di 36 anni, salita a Pagano. La tattica utilizzata per il colpo è quello classico: in tre l'hanno circondata strattonandola per camuffare il raid e aprendole contemporaneamente la borsetta da cui hanno preso il portafoglio con mille euro. Il trio ha poi cercato di allontanarsi, ma una di loro è stata trattenuta dalla rapinata, mentre una passeggera ha lanciato l'allarme. Gli agenti hanno fermato le tre, mentre altre 14 sono state bloccate nel mezzanino. L'autrice della rapina, 17 anni, è stata portata al Beccaria, mentre le due complici, di 32 e 20 anni, entrambe incinte, sono state denunciate. Un'altra rom bosniaca, di 18 anni, con precedenti, è stata invece arrestata per furto aggravato dai carabinieri nel mezzanino della Stazione Centrale: aveva tentato di borseggiare un cittadino di Singapore, che però l'ha placcata.

