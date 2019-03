La ferocia per 5 euro arrestati 9 ragazzini

Salvatore Garzillo

Nove ragazzini italiani tra i 16 e i 17 anni, tutti figli del ceto medio, alcuni con molti precedenti nonostante l'età. Il loro capo era un maggiorenne che tentava di educarli alla disciplina e alla fedeltà dei Latin Kings, la pandilla sudamericana che negli ultimi anni è stata smantellata da numerose indagini. Ecco la baby gang che per mesi ha terrorizzato Abbiategrasso e che in un'occasione si è spinta fino ai Navigli per un'incursione violenta. Ieri i carabinieri li hanno arrestati per almeno 11 aggressioni avvenute tra il luglio e il settembre 2018. Per cinque è stato disposto il carcere e per quattro la misura cautelare del collocamento in comunità. L'ambizione di diventare un gruppo strutturato come i Latin Kings è emersa nelle intercettazioni dell'unico maggiorenne, ma le parole non sono mai diventate fatti. Non avevano lo spessore criminale e neppure le forze.

Le indagini sono state coordinate dalla procura dei minori guidata da Ciro Cascone. Nell'ordinanza sono contestate percosse, lesioni, minacce, rapine ed estorsioni. «Le modalità con le quali sono stati compiuti i reati denotano una particolare ferocia del gruppo - si legge nel documento - che ha agito come un vero e proprio branco». Ferocia e violenza solo per impossessarsi, come è capitato, di un cappellino o di 5 euro.

«Questi ragazzi - infatti - agivano in gruppo con finalità di sopraffazione più che predatoria, a volte il bottino è davvero esiguo, con azioni spesso improvvisate, anche se messe in atto secondo un consolidato modus operandi, e che prendono di mira vittime casuali». Investigatori e inquirenti concordano sul fatto che «le modalità utilizzate non possono che essere frutto di una precedente precisa pianificazione, organizzazione ed esperienza consolidata anche alla luce della serialità delle condotte». Il branco agiva «dapprima attaccando briga per futili motivi e poi colpendo con calci e pugni al volto le vittime» continuando con le botte anche quando erano cadute a terra, «causando lesioni» alle vittime. In almeno due occasioni hanno rotto il naso a loro coetanei senza una ragione precisa, per il semplice gusto della violenza gratuita.

