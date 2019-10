La fascinazione del Gippone tra esotico ed etnografico tocca tutta l'Europa a partire dall'Ottocento. Al Mudec Oriente e Occidente si incontrano in un percorso di mutuo dialogo. Due le mostre cuore del progetto: Quando il Giappone scoprì l'Italia. Storie d'incontri (1585-1890), che ricostruisce i primi rapporti tra l'Italia e il paese del Sol Levante ed espone la collezione del conte Passalacqua, uno dei nuclei più preziosi della collezione permanente del Museo. E la mostra Impressioni d'Oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone che ripercorre invece l'influenza che il Paese del Sol Levante ha esercitato sulla cultura occidentale, focalizzandosi sui maggiori artisti che hanno subito l'incanto del giapponismo, Da Van Gogh a Gauguin, da Fantin-Latour a Toulouse-Lautrec a Monet. E in Italia con artisti come Giuseppe De Nittis, Galileo Chini, Vincenzo Gemito, Federico Zandomeneghi e Giovanni Segantini. Esposti quadri, arredi, foto. Il progetto, coordinato da uno staff scientifico tra cui i conservatori del Mudec e della Galleria d'Arte Moderna, il professor Flemming Friborg e 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore, terminerà il 2 febbraio 2020.

2019-10

