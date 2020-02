La due giorni di Coppa Italia a San Siro: Ringhio sfida Conte

MILANO - Messa in archivio la 23ª giornata di campionato per Inter, Napoli, Milan e Juve è tempo di scendere di nuovo in campo. Domani e giovedì, infatti, a San Siro si giocheranno le semifinali di andata di Coppa Italia. Le prime a giocare saranno Inter e Napoli (ore 20.45, diretta tv su Rai 1), con la sfida di Ringhio Gattuso ad Antonio Conte, che, poi, si affronteranno di nuovo nel ritorno il 5 marzo al San Paolo (sempre con inizio alle ore 20.45).

Giovedì toccherà a Milan-Juventus (sempre 20,45 e diretta tv su Rai 1, ritorno allo Stadium mercoledì 4 marzo), un'altra classica del nostro calcio. E in Coppa Italia, tra l'altro, è una sfida che è valsa il Trofeo in due edizioni: nel 2016 decisa da Morata ai supplementari in favore della Signora e e due anni dopo, (2018): un 4-0 micidiale, con le reti juventine tutte nella ripresa. (M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

