La doppia missione della Juventus

TORINO - La Juve ha una missione. Anzi, due: trattenere Allegri e spingere Cristiano Ronado. No, CR7 non verrà sfrattato da Torino, ci mancherebbe. Ma verrà spinto dalla squadra bianconera verso un triplete individuale. Dopo tre titoli di capocannoniere della Liga e uno in Premier League, CR7 vuole salire sul trono dei bomber della Serie A.

Il suo gol numero 600 con la maglia di un club, il ventesimo in campionato, ha mantenuto il fenomeno di Funchal a tre passi da Quagliarella, primo a quota 23. Insomma, si può fare. Dopo la rete nel derby d'Italia, Ronaldo proverà a fare centro anche nel derby della Mole, in programma venerdì allo Stadium.

L'altra missione è dunque trattenere Allegri, che nel dopopartita di Inter-Juve ha reagito (male) a una (mezza) provocazione.

La sua lite con Adani, nel salotto televisivo di Sky Sport, è sembrata anche la risposta piccata del tecnico ai tanti che più dei molti trofei vinti vedono il poco gioco espresso dalla squadra del Conte Max. «Ora decido io. Non parlo più con nessuno», ha sbottato Allegri. Che ieri sera, a Che tempo che fa, è tornato sul battibecco: «Non ci sto a sorbirmi ogni volta la ramanzina. Se uno non è ferrato, non deve discutere del lavoro altrui. È una mancanza di rispetto. Se resterò alla Juve? Sì, ho ancora un anno di contratto».

Questa è la settimana dell'incontro con Agnelli, per discutere il prolungamento dell'accordo e le strategie sul mercato. Servono un terzino, un centrale e un centrocampista, specie se il Psg dovesse presentarsi con 80 milioni per Pjanic. Dal club filtra la notizia di un prolungamento sempre più vicino. Per Max è pronto anche un ulteriore aumento al suo maxistipendio, destinato a salire da 7 a 8 milioni a stagione.

