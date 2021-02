La donna correva, l'uomo la inseguiva. Aveva un coltello in mano. «Venite, un uomo vestito di scuro sta aggredendo una prostituta»: non è bastato l'allarme di automobilisti, testimoni oculari sulla provinciale 40 che collega Melegnano e Binasco, all'altezza di Pedriano di San Giuliano, per salvare Luljeta Heshta dalla furia del suo omicida. L'aggressore l'ha accoltellata tre volte alla gamba sinistra e due alla schiena. Poi è scappato lasciandola riversa a terra. La corsa contor il tempo in ospedale ma non ce l'ha fatta. La donna, 47 anni albanese, regolare in Italia, già nota alle forze dell'ordine, è morta alla clinica Humanitas di Rozzano poche ore dopo essere operata.

La strada provinciale è posto di lavoro per le prostitute, che lasciano sedie di plastica come quella verde dove stava la donna. Sul posto sono subito arrivati anche i carabinieri della compagnia di San Donato, guidati dal capitano Luca Civegna, che hanno cominciato a cercare l'arma tra il verde della zona. I testimoni parlano di un uomo vestito di scuro. Tutte le ipotesi sono aperte: il suo protettore, un cliente, qualcun altro. La Procura di Lodi, che è competente per quella zona, ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario. (G.Pos.)

