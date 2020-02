La domenica senz'auto va di corsa

Giovanni Migone

Correre o guidare. Non una scelta ma (forse) un aut-aut. La proposta arriva dal Pd attraverso le parole del consigliere comunale Alessandro Giungi: domeniche a piedi in concomitanza con le maggiori manifestazioni podistiche. E dalla Giunta arriva l'apprezzamento dell'assessore alle Sport, Roberta Guaineri, che ha anche elencato le cinque gare più rilevanti per dimensioni. La Stramilano a marzo, la Milano Marathon a aprile, la Salomon Running a settembre, la Deejay Ten a ottobre e la Milano21 Half Marathon a novembre. Oltre a queste, «ci sarà anche il Giro d'Italia che sarà impattante sul traffico». Sei domeniche green che potrebbero diventare sette o addirittura otto se si considerasse anche la Pittarosso Pink Parade, camminata di 5km e considerata meno impattante, o la proposta della consigliera di Milano Progressista Natascia Tosoni che chiede di aggiungere il World Car Free Day del 22 settembre.

Lo stop alle auto abbinata alla corsa innalza le barricate del centrodestra: «Le domeniche a piedi non hanno mai nemmeno ridotto l'inquinamento. Vogliono rieducarci con la loro nuova ideologia green attacca il forzista De Pasquale, mentre dalla Lega arriva una controproposta: gratuità dei mezzi pubblici nei giorni in cui i valori inquinanti superano le soglie consentite. Un'idea del capogruppo Alessandro Morelli che rientra in una mozione depositata in Consiglio. Il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa, invita Invece il Comune a non demonizzare le auto e addirittura a valutare «un rimborso forfettario a tutti i possessori di un'auto per rimediare all'impedimento dell'utilizzo della stessa».

