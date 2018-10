LA DIOSSINA C'È

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòLa diossina c'è. Ma senza picchi. È l'esito delle analisi dell'Arpa effettuate dopo l'incendio di domenica alla discarica abusiva nella Bovisasca che ha mandato in fumo centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti e reso l'aria irrespirabile per gli abitanti della zona ma anche in diverse altre parti della città.Il rogo ha diffuso nell'aria una percentuale di diossina pari a 0,5 picogrammi per metro cubo, quindi, superiori ai 0,3 indicati dall'Oms a tutela delle persone. Concentrazioni che non giustificano il panico, ma sono pur sempre al di sopra della soglia di attenzione. «Non c'è pericolo per la salute», ribadiscono gli esperti di Arpa e Ats, ma resta il disagio per il fetore. Dalla task force Comune-Regione, istituita per fare il punto, le raccomandazioni per la tutela della salute: «Chiudete le finestre - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Marco Granelli - andate all'aperto il meno possibile e fate altrove manifestazioni o attività sportive».L'aria resta maleodorante, a tratti, da Solari alla Bovisa, e nei giorni scorsi non ha risparmiato nessun quartiere. È proprio il fetore che non dà tregua ad alimentare la paura. «Ma se non c'è pericolo perché dobbiamo chiudere le finestre?»: è la domanda delle mamme sulle chat dedicate ai genitori. Le tre scuole più vicine al rogo hanno sospeso qualsiasi attività all'esterno. Intanto, la colonna di fumo sopra il deposito non si vede più, «perché con la luce delle torri faro del Comune, due pinze meccaniche che hanno demolito il magazzino e le ruspe i pompieri hanno lavorato giorno e notte», ha spiegato Granelli. Tuttavia, per domare focolai saranno necessarie altre 36 ore. L'emergenza prosegue, provocando la dura la reazione del sindaco Giuseppe Sala: «Non nascondiamoci dietro un dito, l'incendio potrebbe essere doloso e i responsabili vanno identificati e colpiti in modo esemplare perché Milano lo chiede».riproduzione riservata ®