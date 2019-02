La difesa punta ai domiciliari la procura generale dice no

Settimana chiave dal punto di vista giudiziario per Formigoni. Il sostituto pg Antonio Lamanna inoltrerà alla quarta Corte d'Appello, la stessa che ha condannato il Celeste in secondo grado, la richiesta avanzata dai difensori di arresti domiciliari, accompagnata da un suo parere negativo.

I giudici daranno seguito al cosiddetto incidente di esecuzione. Verrà fissata un'udienza nel corso della quale gli avvocati Mario Brusa e Lugi Stortoni e il sostituto pg Lamanna discuteranno le loro istanze, poi spetterà alla Corte stabilire se Formigoni possa o meno lasciare il carcere. Decisione che, in ogni caso, non arriverà prima di un mese. Ma i tempi potrebbero anche allungarsi.

I difensori dell'ex governatore paiono intenzionati a sollevare un'eccezione di incostituzionalità sulla legge spazzacorrotti, che inserisce la corruzione, reato di cui è accusato Formigoni, trai quelli per i quali non si possono ottenere misure alternative alla detenzione. Se i giudici dovessero sottoporre il caso alla Consulta, ci vorrebbero diversi mesi e non è detto che l'ex governatore possa tornare a casa ai domiciliari in attesa del verdetto.(A.Cal.)

