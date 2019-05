La definizione di frenatore seriale fa lo stesso effetto respingente dello stridore sui binari. Tuttavia non c'è altro modo per definire il 29enne italiano che in soli due giorni ha attivato nove volte il freno di emergenza sui treni metropolitani. Un gesto che non è stato in grado di spiegare, una frenesia che potrebbe essere dovuta a una patologia psichiatrica (che però al momento non è stata accertata). In ogni caso era balzato al primo posto nella classifica delle priorità di Atm e ieri mattina gli addetti alla security sono riusciti a individuarlo alla stazione di Loreto, poco dopo l'ultima impresa.

Sul suo conto non risultano altri episodi di questo tipo: la sua passione per il blocco della circolazione è esplosa negli ultimi due giorni. Solo domenica ha attivato il freno sette volte, ieri è riuscito altre due ma probabilmente perché è stato fermato. L'Atm ha spiegato che la vicenda ha creato diversi problemi e disservizi agli utenti. C'è poi il tema della sicurezza, solo per pura fortuna nessuno dei passeggeri è rimasto ferito cadendo a seguito delle brusche frenate.

Il 29enne era stato fermato già domenica sera, lo avevano accompagnato in questura ma ne era uscito poco dopo con una denuncia a piede libero per interruzione di pubblico servizio. La mattina dopo è tornato con la stessa intenzione nelle stazioni di Palestro e Lima.(S.Gar.)

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

