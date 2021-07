LA DECISIONE

I passeggeri, a causa del crollo dei viaggi aerei in tempo di Covid, sarebbero troppo pochi. E così le tre nuove fermate del metrò M4 fino al'aeroporto di Linate, che dovevano essere inaugurate a luglio, non aprono.

Lo ha comunicato Palazzo Marino: la M4 ha superato tutti i collaudi lungo la tratta Linate-Forlanini Fs, è arrivato l'ultimo via libera dal ministero per la nuova linea fino all'aeroporto. «Ma non sarebbe economico aprirla adesso, aspettiamo», dicono dal Comune. «I passeggeri destinati a Linate tuttora, causa pandemia, sono ancora al 30% del normale e il numero di utenti che usufruirebbero della linea 4 non giustificherebbe il costo di un servizio che graverebbe sulla città». Si prevede almeno un viaggio simbolico, ma per le corse bisogna attendere il 2022.(S.Rom.)

