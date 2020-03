LA DECISIONE

A Milano la zona a traffico limitato del centro, Area C, a cui si accede dietro pagamento di un pedaggio, «per medici, infermieri, personale che è in giro a occuparsi della nostra salute sarà aperta e non pagheranno il parcheggio a pagamento con le strisce gialle e blu». Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, in un video postato sui social dove parla della prima giornata di applicazione delle nuove regole per limitare il contagio da Coronavirus in città. In queste settimane di emergenza le opposizioni hanno chiesto al Comune di sospendere la zona a traffico limitato e di aprire alle auto. «Alcuni mi chiedono perché non aprite Area C?. Non l'apriamo perché non vogliamo che la gente, con il fatto che magari non ha molto da fare venga in centro, - ha concluso Sala - si riversi e si muova per la città».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

