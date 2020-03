LA DECISIONE

In tempi di emergenza virus anche le nuove targhe al Giardino dei Giusti, che ricordano chi si è opposto ai crimini contro l'umanità, saranno svelate oggi in diretta streaming sulla pagina Facebook di Gariwo, associazione che cura il Giardino al Monte Stella. Tra le persone ricordate quest'anno come Giusti ci sono le donne di Rosenstrasse, che salvarono dalle persecuzioni 2.000 ebrei e i loro mariti; Piero Martinetti, fondatore della Scuola di Milano, unico filosofo tra i professori universitari a rifiutare di prestare il giuramento al Regime fascista nel 1931; Wallace Broecker, geofisico e climatologo americano, pioniere dei cambiamenti climatici; Valerij Alekseevi Legasov, chimico che mitigò i danni di Chernobyl. Poi ancora Yusra Mardini, nuotatrice siriana, che con la sorella Sarah salvò i migranti che con lei fuggivano verso le coste greche. E Hevrin Khalaf, attivista curda, ha dedicato la vita ai diritti delle donne.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

