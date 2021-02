La Dea rifila quattro ceffoni a Gattuso La Roma sbatte (0-0) sul Benevento

Marco Zorzo

Come mangiarsi due punti all'ora di pranzo. Il Parma ne sa qualcosa. Da 2-0 a 2-2 al Tardini con l'Udinese. E D'Aversa vede più lontana la salvezza.

Con tanto di velata (?) polemica, visto che ha lasciato in tribuna due pezzi pregiati: «Con Gervinho avevo scelto di non farlo partire dall'inizio perché va centellinato nel minutaggio. Si è condiviso con lui il fatto di non partire oggi (ieri, ndr), va gestito durante la settimana e durante la partita. Poi si è presa la decisione di mandare in tribuna sia lui che Kurtic perché sono importanti e devono dare l'esempio con massima professionalità».

Una doppia scelta che sembrava dare ragione al tecnico: avanti con le reti di Cornelius in apertura (3') e dal rigore di Kucka, poco dopo la mezz'ora. Sfida che sembrava in controllo per oltre un'ora. Poi il redivivo Okaka accorcia le distanze e Nuytinck (80') ridanno fiato alle trombe di Gotti, che sta navigando verso lidi più tranquilli.

Poker Gasp. Atalanta con il vento in poppa. Ma Gasperini espulso nel primo tempo. Poco male perché la Dea ne fa quattro (a due) al Napoli. Zapata in apertura di secondo tempo sblocca il match. Zielinski fa 1-1 sei più tardi (58'). Gosens e Muriel portano i nerazzurri sul 3-1.

Quindi un'autorete di Gosens riporta i partenopei in gara. Romero (75') la chiude. Rino Gattuso di nuovo sulla graticola. E con Osimhen che perde pure i sensi dopo uno scontro al 90' con Romero.

La Roma in trasferta sbatte sul Benevento e torna a casa con un nulla di fatto: 0-0 con tanto di un rigore tolto dal Var ai giallorossi al 96'.

Crisi Cagliari. Dopo l'ennesimo ko patito sabato in casa con il Torino, l'avventura di Di Francesco in Sardegna è giunta al capolinea. Dopo i no incassati da Semplici (ex Spal) e Andreazzoli (ex Empoli e Genoa), sulla panchina rossoblù potrebbe arrivare Roberto Donadoni, ultima esperienza da allenatore in serie A a Bologna nel 2018. Per l'ex milanista, tra l'altro, sarebbe un ritorno al Cagliari, dopo 10 anni esatti.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA