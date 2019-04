La curva Nord dichiara guerra a Maurito: «Vattene!»

MILANO - Stasera Mauro Icardi sarà titolare a Marassi contro il Genoa. Riabilitato da Luciano Spalletti, ma attaccato in maniera durissima dalla Curva Nord dell'Inter, con parole che non sembrano lasciare spazio ad una futura ricomposizione, grazie ai gol. «Avanti con gli interisti, Icardi vattene».

Già il titolo è più che eloquente. «Invitiamo la società a prendere al più presto i necessari provvedimenti per allontanarlo da un gruppo che non pare minimamente intenzionato a condividere con lui il percorso immediato e futuro della squadra, anche a rischio di compromettere il finale di stagione».

Per gli ultras Icardi ha dato prova non solo «di non possedere il carattere necessario per la fascia di capitano, ma neppure per poter costruire sulla sua figura un futuro per ottenere uno spogliatoio unito. Per noi il valore della squadra deve venire prima dei personalismi e dei protagonismi mediatici. Pertanto la posizione della Nord è che Icardi non fa più parte dell'Inter e d'ora in poi verrà trattato di conseguenza».

Primo confronto già stasera al Ferraris con gli esponenti della curva in trasferta. In attesa del banco di prova di domenica pomeriggio (alle 18) a San Siro, in occasione di Inter-Atalanta. Torna il muro contro muro tra gli ultras e l'ex capitano, che ebbe come episodio scatenante i contrasti causati dall'autobiografia di Maurito del 2016.(M.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA