LA CURVA COVID

Sono 218 nelle ultime ventiquattro ore i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, in flessione rispetto al giorno precedente (erano stati 271). Dei nuovi casi, 39 sono debolmente positivi e quattro sono stati individuati dai test sierologici. Scende leggermente il rapporto tra il numero di tamponi eseguiti (ieri 21.368, il giorno prima 20.781): 1,02% contro l'1,3% di martedì. I decessi ieri sono stati due, contro i tre delle 24 ore precedenti e i 6 di lunedì. I guariti/dimessi sono 112 (in flessione rispetto a martedì, quando erano stati 158). I pazienti in terapia intensiva restano stabili a 27, mentre i ricoverati nei reparti dove vengono curati i pazienti meno gravi aumentano di quattro unità (252 in totale).

Sono 88 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Milano, in calo rispetto al giorno precedente: erano stati 100. I nuovi casi aumentano vece a Milano città: martedì erano stato 43, ieri 50. Nelle altre province lombarde, i contagi più numerosi si registrano a Brescia e a Varese con 24 casi. Poi ci sono Pavia con 16 casi, Monza e Brianza con 14, Mantova con 13 e Bergamo con 12.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 05:01

