«La cura dell'anima è la cultura»

L'esperimento estivo del Teatro Franco Parenti è servito, e il risultato si vede sul volto del suo direttore, Andrée Ruth Shammah.

«Abbiamo registrato 4200 spettatori nelle sale, 5.200 ai nostri Bagni Misteriosi, 1.500 con la rassegna comica itinerante I Camios nei paesi della provincia più feriti dalla pandemia, infine 55mila utenti in piscina». Aggiungendo il non innocuo pensiero che «il Ministero dovrebbe sostenere i teatri affinché aprano, non per coprire le perdite mentre stanno chiusi». Il Franco Parenti aveva tutto per riuscire nell'impresa: sale interne ad altezza strada, un suggestivo spazio aperto con piscina. Ma non è solo quello. «Non so se siano i milanesi a voler reagire culturalmente e socialmente più di altri - spiega Shammah - ma 70mila persone in estate qui sono qualcosa di notevole. La nostra battaglia come teatro è stata chiara: non farci condizionare dalla paura, combattere la riduzione dell'uomo a mero corpo. La salute fisica conta, quella dell'anima pure. Non esistono cose più urgenti, se lasci passare l'idea che la cultura è secondaria, essa lo diventerà».

Tanto che il Parenti riapre domani. Ai Bagni Misteriosi la produzione di casa Stasera si può entrare fuori 2 con Marco Balbi, Nina Pons e altri, l'8 settembre in Sala Grande tocca a Mystery Train, un viaggio nella storia della ferrovia tra musica e letteratura americana (prodotto da Laterza), e di sicuro appeal sono gli appuntamenti del 15 settembre con Corrado Tedeschi in Sala Grande con Note in bianco e nero, omaggio a Bill Evans nel 40esimo della morte del grande jazzista, il 22 settembre con il premio Strega Antonio Scurati che presenta il suo romanzo storico M. L'uomo della provvidenza (letture di Massimo Popolizio). Dal 29 settembre parte la rassegna Campo Aperto, dedicato a compagnie e artisti da scoprire.

