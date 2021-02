La coppia di disoccupati con la serra di marijuana

Lui ex macellaio, 47 anni, disoccupato. Lei 52 anni, senza lavoro a sua volta. Entrambi sono finiti in manette dopo che i carabinieri durante un servizio di prevenzione contro i furti hanno scoperto la piantagione di marijuana che avevano messo in piedi in un capannone preso in affitto nella zona industriale di Vigone, frazione di Gaggiano: all'interno c'erano 950 piante, alte circa 70 centimetri, disposte su file di bancali e già defogliate, un impianto di irrigazione, lampade termiche e un sistema di aereazione. Quindici chili di marijuana erano già essiccati e pronti per essere venduti.

Sabato pomeriggio una pattuglia dell'Arma ha sorpreso la donna su un'auto parcheggiata in una via deserta. «Sto aspettando il mio compagno che lavora qui» ha detto ai militari. Ma il suo nervosismo l'ha tradita, insieme all'odore dell'era che proveniva dal capannone. L'uomo è stato arrestato in flagranza e trasferito in carcere a Pavia. La compagna è stata denunciata per detenzione di droga ai fini di spaccio.

