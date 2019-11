La coppia aperta e la verve di Chiara Francini

Doveva essere la nuova frontiera dei rapporti tra uomini e donne sull'onda di un'emancipazione che ci avrebbe liberati dalle convenzioni, dalle ipocrisie sociali e dalla monogamia. Peccato che l'essere umano sia più complicato e che, a predicare bene ma a razzolare male, siano soprattutto i maschi. Come il marito di Antonia, protagonista di Coppia aperta quasi spalancata, intramontabile cult firmato da Dario Fo e Franca Rame che smonta a colpi di satira la psicologia maschile nonostante il'68. All'inizio è lui a proporre la formula della coppia aperta. Lei subisce ma quando comincia a darsi da fare, il marito soccombe sotto il peso della gelosia. Manuale scanzonato sul rapporto a due, Coppia aperta quasi spalancata da oggi al Menotti in una nuova versione interpretata da Chiara Francini. Verve comica, esprit de finesse e abbondanti dosi di ironia, è probabilmente una delle attrici più adatte a sintonizzarsi sulle frequenze dissacranti di questo testo che con il tempo non perde un briciolo di smalto. Con lei in scena, Alessandro Federico. (O.Bat.)

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA