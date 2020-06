La Coppa Italia ha due signori. Il ct azzurro Roberto Mancini l'ha vinta 10 volte, tra campo e panchina. Il capocannoniere è il campione del mondo Alessandro Altobelli con ben 56 reti, di cui 46 per l'Inter. Per Spillo la Coppa al centro dell'attenzione non è una novità.

Stasera Juventus-Milan, domani Napoli-Inter. Dopo il lungo stop, altro che Coppa Italia in secondo piano...

«Ci godremo due partite bellissime. Mi ha sempre lasciato perplesso il fatto che le big abbiano spesso un po' snobbato la Coppa Italia, che è un trofeo importante. A me piacerebbe una manifestazione stile Coppa d'Inghilterra».

In Coppa Italia 56 reti, alcuni davvero pesanti...

«L'ho vinta due volte con l'Inter, con gol in finale. L'1-1 nel 1978 a Roma contro il Napoli, prima del 2-1 Bini. Nel 1982, poi, vincemmo a San Siro 1-0 l'andata sul Torino. Al ritorno feci l'1-1, saltando di testa più in alto del portiere Copparoni».

La Juventus riparte dall'1-1 di San Siro. Il Napoli ha già battuto l'Inter a Milano. Sono le favorite per la finale?

«La Juve è la favorita per la vittoria finale, ma sono gare secche e può succedere di tutto».

Juve in pole anche per lo scudetto?

«Senza interruzioni, la Lazio avrebbe avuto molte possibilità di lottare alla pari sino in fondo. Ora c'è tanta incertezza. Il duello resterà credo tra Juve e Lazio, ma dovremo scoprire molte cose».

E la sua Inter?

«Ha una gara in meno e ha un calendario con otto partite abbordabili. Se ne vincesse sei o sette potrebbe rientrare».

Se dovesse scegliere il giocatore decisivo per lo scudetto della ripartenza, su chi punterebbe?

«Direi Dybala per la Juve, ma come dimenticare Immobile per la Lazio. Per l'Inter vedo bene Lautaro Martinez».

Quanto perde il calcio a porte chiuse?

«Il calcio senza tifosi non è calcio, ma siamo in emergenza e va messa al primo posto la salute di tutti. Cerchiamo di portare a termine così la stagione per poi ripartire alla grande a settembre. Sempre stando attenti al virus, ma credo con la gente negli stadi».

