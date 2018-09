La cooperativa di pulizie copertura dei trafficanti

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloRiuscivano a piazzare sul mercato centinaia di chili di droga ma ufficialmente erano dipendenti di una cooperativa di pulizia e giardinaggio. I narcos avevano molta fantasia e senso dell'umorismo: per ripulire i soldi incassati con gli stupefacenti avevano creato la Cooperativa sociale Green e Clean, che oltre a garantirgli un paravento per la loro attività illecita, consentivano libertà di movimento ai membri del gruppo già costretti ai servizi sociali dal tribunale.L'escamotage inedito emerge dall'indagine dei carabinieri del Comando provinciale di Milano che nella notte tra mercoledì e ieri hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare nei confronti di nove italiani e un marocchino accusati, a vario titolo, di far parte della rete di trafficanti con base in Lombardia ma tentacoli lungo tutto il Nord Italia.Il blitz dei militari è iniziato alle 4 del mattino, tutti i destinatari del provvedimento erano a casa e non hanno opposto resistenza. I toni spacconi registrati nelle intercettazioni sono spariti quando i carabinieri hanno suonato alla porta e li hanno sorpresi in pigiama.I risultati della notte scorsa sono il seguito di The Hole, l'operazione che nel maggio 2018 ha portato al sequestro di centinaia di chili di hashish e marijuana e all'arresto di 23 persone coinvolte in un giro di spaccio che riforniva il mercato della Milano bene (tra i clienti coinvolti furono identificati anche personaggi dello spettacolo a cui veniva recapitata a domicilio) e quello dei consumatori comuni che la compravano passando attraverso un buco nella cancellata di cinta di un condominio in via Turati 40, a Bollate.Nell'ordinanza della procura milanese si legge che la Cooperativa Sociale Green e Clean è gestita ufficialmente da Claudio Mori (l'unico ad aver ottenuto i domiciliari), è intestata alla sua compagna (attualmente indagata) ma è di fatto riconducibile a Ivan T. (anch'egli indagato), un consulente che è stato candidato alle regionali del 4 marzo 2018 nelle liste di Noi con l'Italia (ma non è stato eletto) e in passato avrebbe avuto rapporti con alti dirigenti della Regione Lombardia.È proprio Mori, milanese di 46 anni, a lasciarsi sfuggire in un'intercettazione ambientale che «la Green Clean non era una fonte di guadagno» ma che serviva per ripulire i soldi del gruppo.riproduzione riservata ®