La cooperativa del gol sfida il pericolo Viola

Inter, cooperativa del gol: in 4 turni di campionato già 15 centri-record, con 9 nerazzurri a bersaglio. Esattamente come il Napoli, targato Maurizio Sarri e capace di collezionare lo stesso bottino di reti dei campioni d'Italia di Inzaghi nei primi 360 minuti della serie A 2017-18.

Con il 6-1 tennistico di sabato al Bologna, Simone Inzaghi si è assicurato, infatti, il primo posto ex aequo (da quando si assegnano 3 punti a vittoria, stagione 94-95) nella classifica delle partenze più prolifiche, stabilendo il primo record da allenatore nerazzurro e sancendo, di fatto, anche il nuovo corso tecnico-tattico dei campioni d'Italia. Con Conte più attenti agli equilibri e alle linea-guida dell'ex ct.

Con il piacentino più liberi dagli schemi e più votati all'attacco, come testimoniato dalle 10 reti in casa (4 al Genoa, 6 al Bologna) e dalle 5 in trasferta (3 a Verona, 2 a Genova, sponda Samp) messe a segno finora. Per trovare un avvio migliore nella storia dell'Inter, bisogna andare alla stagione 60-61: in panchina Helenio Herrera, in campo 18 gol realizzati nei primi 4 turni di A.

E in più, per Inzaghi, anche il dato dei giocatori a bersaglio, e al limite dell'incredibile dopo soli 360 minuti di gioco. Già 9 nerazzurri a segno, Barella e Vecino gli ultimi ad iscriversi in elenco, Dzeko e Lautaro, con tre gol a testa, le principali bocche da fuoco.

E pronti a lanciare la sfida alla Fiorentina del baby terribile Dusan Vlahovic, nell'insidiosa trasferta di stasera (alle 20.45, diretta tv Dazn, arbitro Fabbri) al Franchi. Con Correa rimasto a Milano per la forte contusione al bacino di sabato, toccherà ancora al Cigno bosniaco e al Toro argentino guidare l'attacco. A centrocampo, fuori causa Sensi e Vidal (risentimento alla coscia destra), tornerà nell'undici di partenza Calhanoglu, con Brozovic e Barella a completare.

Qualche dubbio in più, invece, nelle rotazioni dei quinti. Dumfries, tra i migliori contro il Bologna, potrebbe essere riproposto anche stasera a Firenze, con Darmian in odore invece di una maglia contro Gosens, nell'anticipo di sabato con l'Atalanta. Probabile turnover per Dimarco, reduce da un gol e un paio assist nelle ultime due, al suo posto Perisic. A protezione di Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni.

