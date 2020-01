La cocaina durante il servizio. Non esitava a utilizzare sostanze stupefacenti durante il lavoro un taxista a cui i poliziotti, dopo averlo sorpreso ad acquistare una dose nel Milanese, hanno ritirato la patente e la licenza. Il vizio della cocaina è costato caro, infatti, a un conducente di auto pubbliche di 41 anni, incensurato, di Milano dove lavora.

Addirittura a bordo del suo taxi l'uomo era andato in via Lambro a Rozzano, dove ha preso contatto con un pusher, un marocchino di 45 anni, irregolare e già noto alle forze dell'ordine, pedinato da investigatori della Narcotici. Gli agenti, in borghese, sono rimasti sorpresi quando, tra le altre auto che si avvicinavano, si fermavano, compravano una dose e ripartivano, hanno visto arrivare il taxi. Prima hanno seguito lo spacciatore in un bar, e lo hanno bloccato. Poi hanno fatto fermare l'auto bianca contestando l'acquisto di droga. In un altro bar, dove era entrato e subito uscito il pusher, in una toilette, è stato trovato un pacchetto di sigarette con dentro otto involucri di polvere bianca per circa 3 grammi. Il taxista è stato segnalato in prefettura e al Comune per i provvedimenti previsti dalla legge.

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

