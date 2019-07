Greta Posca

La Scala avrà una Cittadella. Un'area dove riunire tutti i suoi laboratori (ora all'ex Ansaldo di via Bergognone) e l'Accademia, ora sparsi sul territorio. La zona cui si sta guardando con interesse è l'area di Rubattino, zona est. Un'area che sta vivendo un momento di forte rilancio, a partire dall'arrivo della maison Gucci che lì ha creato il proprio hub; senza dimenticare la nuova metropolitana e il generale respiro portato da Fondazione Prada e dai nuovi investimenti immobiliari.

«Stiamo lavorando da tempo sul progetto della Cittadella. Il tema è anche legato al Piano di governo del territorio (Pgt), che definisce alcune aree come grande funzione urbana ed evidentemente la Cittadella della Scala lo è. Il luogo è Rubattino», ha spiegato ieri l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. «È un'area privata, che sta cercando una vocazione da tempo». E ha aggiunto: «Stiamo facendo delle verifiche per vedere se ci sono tutte le condizioni economiche e normative per farlo, però sarebbe particolarmente adatto. Il sindaco Giuseppe Sala conferma: «Martedì incontrando i sindacati della Scala li ho informati che ho dato mandato all'assessore Maran e al direttore generale del Comune di trovare un'area idonea per la Cittadella, cui io sono favorevole. Certo non può essere in una zona centrale». Martedì il confronto Sala-sindacati si è focalizzato anche sull'avvicendamento dei due sovrintendenti Alexander Pereira e Dominque Meyer, che dovranno coabitare un anno (il manager francese arriva a giugno 2020 e quello austriaco resta fino a giugno 2021). «Sarà fatto il massimo - ha detto Giuseppe Nastasi della Fials - per evitare contraccolpi».

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

