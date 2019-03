La città intelligente alla Digital Week

Oltre 500 eventi per raccontare il mondo del digitale e dell'innovazione. Apre oggi i battenti, fino a domenica, la Digital Week, promossa dal Comune con Cariplo Factory e Iab. Il tema dell'edizione è l'Intelligenza Urbana, ovvero del modo in cui le tecnologie trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sulla vita pubblica e privata dei cittadini, su tutti i servizi a loro dedicati.

Tra gli eventi l'apertura oggi alle 18 al Base (sede principale della kermesse con la Triennale e il museo della scienza) con il sindaco Giuseppe Sala. Il Comune di ha promosso anche un momento di confronto con i rappresentanti internazionali del network Cities Coalition for Digital Rights, dialogo tra i protagonisti della trasformazione digitale delle città. Altro tema di rilievo sarà il futuro dei pagamenti digitali con alcune iniziative organizzate da Nexi. Da non perdere, poi, la mostra Olivetti, una storia di innovazione, in onore della storica azienda italiana, al Museo del Novecento. (P.Pas.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA