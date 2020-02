La città dei robot a spasso nel futuro

Simona Romanò

La Città dei Robot esiste davvero. È al Bicocca Village: qui c'è Qoobo, morbido robot-gatto da prendere in braccio. Aibo, il robot-cane da addomesticare. Monty, il robot-barista che prepara il caffè. Federico, il robot che racconta barzellette per ridere a crepapelle. E tanti altri robottini vivi, timidi o spigliati, con cui chiacchierare, ballare e perfino scambiarsi un abbraccio. Sono dotati di intelligenza artificiale e ricordano il viso e il nome dei bambini che vogliono presentarsi e comandarli con un cenno della mano. Un'esperienza unica nel suo genere, per stupire i giovani visitatori e gli adulti. Perché un villaggio così non si è mai visto, diviso in undici zone tutte da scoprire: nell'area teatro, per esempio, si assiste allo speciale spettacolo high-tech dove i robottini si esibiscono in acrobazie sincronizzate. Tante le occasioni per divertirsi: i bimbi possono giocare e catturare gli ologrammi volanti, immagini tridimensionali che sembrano vere; salire nell'ascensore spaziale per andare in orbita o partecipare ai laboratori per creare il loro amico robot.

Venerdì 14 Febbraio 2020

