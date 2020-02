La chat fake: «Fate scorte»

«Fate la scorta di cibo e acqua perché Milano finirà in quarantena, come mi ha detto la moglie di uno della Regione». Sarebbe questo messaggio registrato da una voce femminile e diffuso su WhatsApp a scatenare il panico trai milanesi. Con il risultato che in molti da sabato scorso hanno dato l'assalo ai supermercati.

È questa l'ipotesi a cui stanno lavorando i procuratori aggiunti di Milano Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco, che hanno aperto un'inchiesta per diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico. Un reato che prevede l'arresto fino a 3 mesi o una multa di 300 euro. L'audio, che circola dallo scorso fine settimana, avrebbe spinto molti cittadini a fare incetta di generi di prima necessità. Nella registrazione, la donna dice tra l'altro che il marito di una sua amica lavora al Pirellone e sostiene di aver saputo che «prima finiranno in quarantena i Comuni attorno a Milano, tra cui Garbagnate Milanese, e poi anche la città è destinata a diventare zona rossa». Una forma di allarmismo contro cui la procura eserciterà il pugno di ferro.(V.Gol.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

