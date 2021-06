La carica delle 40 pensiline tech

Simona Romanò

Sotto il sole rovente o sotto la pioggia ad aspettare tram e bus. Non più a Milano. Atm, per la comodità dei passeggeri, annuncia che, «entro il 2021, si arriverà a quota duemila pensiline». Nei prossimi 12 mesi ne saranno collocate altre 40 hi-tech, con display a scorrimento per informare in tempo reale i passeggeri sull'arrivo dei mezzi e dare aggiornamenti sulla mobilità. Per ciascuno dei nove Municipi sono state già individuate tre località che tengono conto delle priorità dei quartieri. «Questo piano di collocazione di pensiline ci consentirà di rendere più confortevoli numerose fermate di superficie dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - Abbiamo fatto un lavoro importante per individuare i punti, ma ci sembra utile raccogliere anche le indicazioni dei territori». Così, Granelli ha inviato una lettera a tutte le zone per «raccogliere osservazioni e preferenze su ulteriori due posizionamenti per Municipio».

LE ZONE Ecco alcune nuove messe in posa: nel Municipio 1 in via Francesco Sforza 5 (con la fermata denominata Largo Augusto) e in via Senato-Marina (chiamata Senato-Archivio di Stato); nel Municipio 2 in via Petrocchi (fermata Turro M1); nel Municipio 3 in via Milesi (Ortica); nel 4 in viale Forlanini; nel 5 in via Ripamonti 205 (Ripamonti-Noto); nel 6 in via San Virgilio 21 (Pronto Soccorso); nel 7 in piazzale Baracca 10 e via Harar prima di via Tesio (chiamata San Siro Stadio M5). Nel Municipio 8 in via Eritrea e in via Betti (Bonola M1) in direzione di piazza Firenze. Infine, nel municipio 9 nelle vie Astesani (Affori Fn M3), Ciccotti (Ciccotti Affori Fn M3) e Bovisasca (Bovisasca-Gabbro.

ECO-PENSILINE Le nuove 40 pensiline vanno ad aggiungersi alle 60 eco-sostenibili e smart, illuminate a led grazie all'energia fornita da un sottile pannello fotovoltaico sul tetto: sono tutte dotate di due display che informano, in tempo reale, sulle notizie che riguardano la mobilità cittadina. Come quella in via Bagarotti angolo via Gozzoli, alla fermata dei bus delle linee 63 e 76, nel quartiere Valsesia.

