La carica del maschio: via alle passerelle

La carica del maschio. Oggi cominciano le sfilate dedicate alla moda uomo della prossima primavera estate. Non proprio una settimana ma più propriamente una long weekend visto che si chiude già lunedì 17 giugno. Da qualche giorno la città è ad alta densità di moda: allestimenti e camion in giro nelle varie zone, compratori e addetti ai lavori sbarcati da Firenze (dove ieri si è concluso Pitti Immagine), e dall'estero. E modelli e modelle con jeans strappati, cuffie e cellulari d'ordinanza diretti alle selezioni per partecipare alle sfilate.

In calendario 52 collezioni tra passerelle e presentazioni, di cui molte sfilate insieme uomo e donna. E anche tanti party ed eventi culturali. Da Gucci che non sfila (lo fa solo a settembre con uomo e donna) una rassegna cinematografica dedicata al regista e artista Usa Harmony Korine (ingresso libero registrandosi); da Prada e da Stella McCartney tanta musica, e anche un super evento organizzato da Camera Moda per l'ultimo giorno di sfilate.

Si comincia oggi con Ermenegildo Zegna si chiude lunedì con Giorgio Armani che torna, dopo diciotto anni, a sfilare a Palazzo Orsini, in via Borgonuovo, dove un tempo c'era la sua passerella e dove vengono realizzate le sue collezioni Privé. A chiudere anche Victoria Beckham che ha scelto Milano per la presentazione della donna primavera estate. In mezzo Etro, Palm Angels, Philipp Plein, Cucinelli, Marni, Versace, Missoni, Fendi, Pal Zileri. Niente passerella nemmeno per Prada (solo una presentazione). Oggi spazio anche a Milano Moda Graduate, dedicato agli studenti delle scuole di moda.

