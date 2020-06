La carica dei 200 vigili

Simona Romanò

I vigili di quartiere approdano in 63 rioni dei 9 Municipi. Ritornano i ghisa nelle zone da mercoledì, in versione potenziata dopo lo stop per il lockdown: sono 200 gli agenti che da ora in poi sorveglieranno Milano con una doppia modalità.

STRATEGIA Da un lato, due mini uffici a quattro ruote su furgoncini tecnologici che a rotazione si posizionano in due punti critici di ogni Municipio, da lunedì a venerdì; così i milanesi hanno un punto di riferimento per segnalazioni e denunce. Dall'altro, i pattugliamenti - in gergo hot spot - a piedi, in bici, in monopattino, dalle 7 alle 20, in sei rioni di ogni Municipio con problemi di degrado e disordine urbano. «Vogliamo vigili di quartiere a contatto con i milanesi», spiega la vicesindaca con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo.

ITINERARI PATTUGLIATI «Rendiamo più sicure le periferie», dichiara il presidente del Municipio 8 Simone Zambelli «con i vigili al parco di Villa Scheibler nel cuore di Quarto Oggiaro, davanti l'anagrafe di via Quarenghi oppure in via Mantegazza dove si radunano giovani litigiosi». E ancora: «Piazza Gobetti cambia radicalmente volto, senza più ubriachi sulle panchine, quando c'è l'unità dei vigili», racconta il presidente del Municipio 3 Caterina Antola. «E ora i vigili arrivano in Rubattino con il parco della Lambretta, via Benedetto Marcello, l'asse piazzale Dateo e piazza Risorgimento dove ai piedi del monumento si radunano persone a bere». Per Santo Minniti, presidente del Municipio 6, «i vigili di quartiere aiutano a dileguare il senso di insicurezza che spaventa gli abitanti, da via Inganni all'area della parrocchia alla Barona». «E l'unità mobile», aggiunge «sarà anche di fronte alla ricicleria di piazzale delle Milizie, che rischia di diventare una discarica abusiva». Fabio Arrigoni, presidente del Municipio 1, ha invece chiesto ai ghisa di «monitorare Paolo Sarpi per eventuali casi di lavoro nero ed eliminare il problema degli scatoloni abbandonati dai grossisti».

PRESIDI MOBILI Sono 18, da via Padova a piazza Prealpi, da piazzale Maciachini alla Comasina.

