Alessio Agnelli

MILANO - Icardi: irrompe il Psg con Cavani pedina di scambio, ma per Wanda il futuro «è a Milano». Sponda nerazzurra del Naviglio ovviamente e a dispetto delle tante big interessate ai saldi Inter di inizio giugno per l'ex capitano. Se Suning sembra aver messo in conto la cessione di Maurito, per raggiunti limiti di sopportazione e rapporti deteriorati dal gran rifiuto di San Valentino, a rompere le uova nel paniere agli Zhang potrebbe essere Wanda Nara, moglie e agente del rosarino, che continua a professarsi nerazzurra di fede e profondamente contraria ad un divorzio dall'Inter a fine stagione, come invece auspicato dalla dirigenza. Con Maurito a bilancio per 2,5 milioni, un addio a giugno anche a prezzi scontati (tra i 70 e gli 80 milioni di euro) garantirebbe comunque una plusvalenza multimilionaria, e decisiva per l'estinzione degli ultimi paletti dell'FFP (altri 40-45 mln di plusvalenze entro fine giugno), alle casse nerazzurre.

E le pretendenti non mancano per Icardi, con United (sul piatto Lukaku), Juventus (con Dybala osservato speciale di Marotta. Da escludere la soluzione Higuain in contropartita) e Atletico Madrid già in fila e con il Paris Saint Germain pronto a gettarsi nella mischia, con offerta cash ed Edinson Cavani a parziale contropartita. L'ex napoletano, classe '87 ma capace di collezionare 22 reti in stagione (in 27 presenze) con i parigini, è infatti una vecchia conoscenza di casa Inter («Nel 2010 c'era un'intesa con i nerazzurri, poi saltò e andò a Napoli» la conferma dell'ex agente di Cavani) e il profilo di bomber-chioccia da affiancare a Lautaro.

Ma non per Wanda. «La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo - ha assicurato Lady Icardi a Striscia la notizia -. Sono sicura al 100%.».

Intanto, per Icardi, più che probabile una maglia da riserva anche nel derby d'Italia con la Juve, la sua partita (8 gol e 2 assist in 11 incroci con Madama). Sabato sera, in pole Lautaro Martinez al centro dell'attacco. In mediana, invece, buone nuove da Brozovic, parzialmente in gruppo da ieri e pronto a far coppia con Matias Vecino. «Abbiamo la possibilità di chiudere il discorso Champions - ha chiosato l'uruguagio -. Con la Juventus una gara sentita e fondamentale, da vincere».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA