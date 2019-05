La campionessa insegna dritto e rovescio

Giulia Salemi

Imparare i rudimenti del tennis con una campionessa: Francesca Schiavone. La tennista e il Comune insieme per offrire ai bambini tra gli 8 e i 12 anni la possibilità di giocare a tennis. Il progetto, che si chiama «Tu puoi, provarci», si tiene questo e il prossimo fine settimana nei quattro campi da tennis gestiti da Milanosport. Al termine del quarto giorno la campionessa di tennis, prima italiana a vincere un torneo del Grande Slam, sceglierà una bambina o un bambino a cui verrà messa a disposizione una borsa di studio biennale per supportare la famiglia e sostenere gli allenamenti. Il primo appuntamento è domani, dalle ore 15 alle 19, al centro Saini. Domenica dalle 9 alle 13, «Tu puoi provarci» si sposta al centro sportivo Cambini Fossati; sabato 25 maggio, dalle 15 alle 19, si tornerà a giocare al Lido e domenica 26 maggio, dalle 9 alle 13, al Washington. Grazie agli sponsor chi sarà scelto avrà una borsa di studio biennale e racchette e tuta per svolgere l'attività nel circolo tennistico più vicino alla sua abitazione. «In un periodo storico in cui lo sport è visto sempre più come un momento di integrazione, soprattutto di fronte all'aggravarsi di problematiche sociali come il bullismo, abbiamo scelto di farci avanti - ha detto Francesca Schiavone - . Osare, per fare del bene. Puntando a fare benissimo».

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

