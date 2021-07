La boxe italiana fa la storia: Testa prima donna sul podio

Manca il pugilato maschile a Tokyo 2020, ma a tenere alto l'onore italiano c'è la boxe femminile con la napoletana Irma Testa, che è già nella storia. La 23enne di Torre Annunziata, nei quarti del torneo dei pesi piuma (57 kg), ha superato la canadese Caroline Veyre con verdetto unanime (30-27, 30-26, 29-28, 29-29, 29-28) ed è già sicura così di una medaglia. Ho garantito la medaglia ed è una gran bella soddisfazione: ho combattuto molto bene nei primi due round, un po' meno nel terzo, forse per via di un po' di stanchezza ha detto a fine match -. L'obiettivo resta fare bene e divertirmi, ma ora me la gioco. In semifinale sabato, alle ore 6.39 italiane, la Testa affronterà la campionessa del mondo in carica della categoria, la filippina Nesthy Petecio, che ha sconfitto nettamente la colombiana Arias Castaneda: Sarà una rivale tosta in semifinale ha ammesso la poliziotta campana -, ma chi non lo sarebbe a questi livelli? Intanto questo risultato è dedicato al mio maestro e a tutto il movimento del pugilato italiano femminile. (D.Pet.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

