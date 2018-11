La Bonnie di Gratosoglio dai tatuaggi alla rapina

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloSu Facebook pubblicava selfie allo specchio, foto con i vestiti nuovi, i tatuaggi sparsi per il corpo. Sotto l'occhio sinistro ha un cuore spezzato, ma alla farmacista di via Boifava quel dettaglio era sfuggito, perché il passamontagna copriva quasi completamente il viso di Micol Chessa. La titolare della farmacia, però, non dimentica che a impugnare la pistola era proprio una ragazza, quella 18enne che circa mezz'ora dopo ha sparato per sbaglio due colpi cadendo con lo scooter assieme ai due complici. Uno di loro, Otman Hassaine, un marocchino di 19 anni, è stato ferito da un proiettile alla mano: lo hanno arrestato poco dopo mentre entrava all'Humanitas.Micol, cresciuta tra i palazzoni di Gratosoglio, non studia, non lavora, vorrebbe diventare tatuatrice. È incensurata, eppure le immagini delle telecamere dove è avvenuto il colpo mostrano la disinvoltura con cui fa irruzione con l'arma in pugno e la scarrella, ossia arma il cane rendendo la pistola molto più sensibile allo sparo. La rapina dura pochi secondi, mentre il complice afferra i 300 euro dalla cassa, lei prende una crema dallo scaffale e la mette in tasca. I tre sono stati incrociati 20 minuti dopo dalla polizia e sono riusciti a seminare la volante entrando in un parco di Gratosoglio ma la loro corsa è finita contro i dissuasori alla fine di un ponticello. Cadendo a terra, alla ragazza sono partiti due colpi. A quel punto ha lasciato la pistola e hanno proseguito a piedi ma lei è stata catturata poco dopo senza opporre resistenza.Dopo l'arresto del 19enne in ospedale gli agenti hanno individuato anche il terzo, un italo serbo di 21 anni con precedenti per droga. Gli agenti del commissariato di Scalo Romana lo hanno trovato nel suo appartamento in via Costantino Baroni, grazie a lui sono arrivati all'abitazione di un fiancheggiatore che nascondeva gli abiti della banda utilizzati durante il colpo. È italiano di 22 anni di origini egiziane che ha precedenti per rapina: è stato arrestato perché durante la perquisizione sono stati scoperti due pacchetti di marijuana da 100 grammi ognuno.Come un consumato bandito Micol non ha fornito alcuna collaborazione, ha anzi tentato di depistare i poliziotti parlando di un complice albanese che viveva in zona Baggio e di un altro di cui non conosceva neppure il nome. La sua famiglia è definita problematica, il giorno prima del colpo la polizia aveva fermato il suo fratellino 15enne e gli aveva sequestrato lo scooter perché non aveva la patente.riproduzione riservata ®