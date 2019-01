La bodycam sale sul bus

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòSicurezza, le bodycam salgono sui mezzi pubblici. Dopo le numerose aggressioni ai danni di autisti e controllori, come segnalato da Leggo, via libera alle mini telecamere.Da maggio gli addetti alla security Atm potranno indossare i mini occhi che, in caso di emergenza, si collegheranno direttamente alla sala operativa dell'azienda, così da richiedere eventualmente l'intervento della polizia. Lo ha annunciato ieri il direttore generale di Atm Arrigo Giana, durante la commissione comunale Mobilità: «È aumentato lo sforzo dell'azienda per tutelare utenti e personale», ha assicurato, spiegando poi che «si tratta di una sperimentazione su base volontaria e all'inizio riguarderà circa una ventina delle 130 guardie giurate assunte da Atm». L'uso delle bodycam potrà poi essere esteso. Atm parla «di un miglioramento», visto che rispetto al 2013 gli episodi violenti, che vedono coinvolti i conducenti delle linee più pericolose, «sono diminuiti del 62%». «Nel 2018 - ha aggiunto Giana - sono stati 59». Dallo spintone ai casi più gravi, escludendo insulti verbali. Secondo i sindacati, si tratterebbe di «molti più casi, perché ormai fanno parte della routine e le persone non denunciano». In una lettera firmata da Cgil, Cisl, Uil, Orsa, Ugl e Faisa i lavoratori descrivono «una situazione non più sopportabile, con aggressioni quotidiane». Meno di due settimane fa hanno presentato un esposto al prefetto per «chiedere la presenza su tram e bus di poliziotti in borghese». E se «Atm ha fatto la propria parte», lamentano «l'assenza delle istituzioni e delle forze dell'ordine». Le guardie giurate, quindi, non bastano. Attive sette giorni su sette, 24 ore su 24, operano su diversi fronti: dei loro 26.750 turni l'anno, 7.400 sono per ronde in metrò, 5.600 sui mezzi superficie. Per Giana, «sono servizi che hanno favorito anche il calo degli atti vandalici (da 543 a 381 nel 2018) e degli imbrattamenti (da 150 ai 60)». Tuttavia gli autisti hanno ancora paura.riproduzione riservata ®