La black music di Fantastic Negrito

Tipo eccentrico, Fantastic Negrito. Come la sua vita: partì alla grande negli anni 90 pubblicando il primo disco The X Factor e stipulando un mega contratto con la casa discografica di Prince. Ma, ironia della sorte, quel lancio si esaurì in breve e nel 1999 un terribile incidente d'auto lo mandò anche per un mese in coma.

Solo nel 2014 con il secondo lavoro, cui fece seguito l'invito di Chris Cornell, ex leader dei Soundgarden, ad aprire le date della sua tournée, la sua carriera vide un vero rilancio. Oggi Xavier Amin Dphrepaulezz, in arte Fantatisc Negrito, classe 1968, ottavo di quindici figli di una umile famiglia del Massachussets, ha trovato successo e in Italia è un artista del blues rock molto seguito. Stasera eccolo al Circolo Magnolia. A Milano torna dopo il sold out di un anno fa e porta i brani dell'ultimo album intitolato Please don't be dead. Un lavoro che contiene il meglio del suo stile personalissimo tra blues, rock, folk, psichedelica e soul. Black music, insomma. Della migliore qualità. Alla chitarra poi ricorda davvero i migliori padri del rock: da Jimi Hendrix sino ai Led Zeppelin, onorando anche la lezione di Prince. (M.Lev.)

