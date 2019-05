La bisnonna cela la droga nel mangime del pollame

Nonna, figlio e nipote. Lo spaccio era gestito da tutta la famiglia e a capo c'era la più anziana, la 75enne Francesca Dinardo, già bisnonna. Era lei a custodire le dosi di coca nelle gabbie delle sue galline in campagna, ben nascoste tra le ciotole con il cibo per gli animali. L'indagine dei carabinieri di Seregno è partita nell'aprile 2016 mentre si indagava su un'altra vicenda che riguardava il buttafuori di una discoteca ad Albiate, la cui auto era stata centrata da una fucilata. Si è scoperto che l'uomo spacciava cocaina e da lui si è risaliti alla filiera di un'attività che coinvolgeva la famiglia della Dinardo, tre pusher e sette fiancheggiatori. Nell'ordinanza firmata dal gip del tribunale di Monza c'è anche il nome di suo figlio 51enne Antonio Francesco Potenza e del nipote Omar, 23 anni. L'accusa riguarda lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana in Brianza.

Nell'abitazione dei tre i militari hanno trovato 40 dosi di cocaina per un totale di 300 grammi (la polvere bianca era il core business della famiglia), 1,7 chili di erba, 1,3 chili di hashish, 35mila euro in contanti e una pistola. Nella proprietà c'erano anche due serre dotata di tutti gli strumenti per la lavorazione e il successivo confezionamento delle dosi.(S.Gar.)

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

