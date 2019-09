La bellezza è il suo mestiere, e riesce a chiuderla in uno scatto Apre oggi a Palazzo Pirelli la mostra Milano e la moda, omaggio a Gian Paolo Barbieri. Curata dalla Fondazione Gian Paolo Barbieri in collaborazione con Martina Corgnati ed organizzata da Marta Menegon e Sara Arrigoni, è un viaggio attraverso la vita del fotografo: è anche grazie alle sue foto ambientate a Milano, con top e attrici famose e alle pubblicità con la Madonnina sullo sfondo che la città si è affermata nel mondo come capitale della moda. «Un legame, fondamentale, per la sua ricerca artistica e per la sua produzione creativa. Non a caso, le riviste più prestigiose lo ritengono uno dei migliori ritrattisti di moda al mondo e uno dei fotografi più influenti della seconda metà del Novecento», si spiega dal Consiglio regionale lombardo che promuove la mostra. In esposizione fino al 30 settembre 70 opere fotografiche, dagli albori fino ai primi anni 2000: da Aly Dunne in posa davanti al Duomo di Milano per Gianfranco Ferré, a Anjelica Huston in Valentino, fino a Susan Moncur per Versace e alle Tre dame al Castello sforzesco. (G.Pos.)

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

