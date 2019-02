La Bella Addormentata fiaba (anche) in arabo

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaC'era una volta la bella addormentata... in arabo.La storica compagnia marionettistica Carlo Colla & figli ripropone nel proprio Atelier lo spettacolo La bella addormentata, quest'anno anche con una rappresentazione (il 9 febbraio) in arabo, a favore di una delle comunità straniere più numerose che vive in città, in particolare proprio nel quartiere dove si trova l'Atelier. La compagnia ha iniziato una collaborazione con il Royal Opera House di Muscat, ed è anche andata in più occasioni in Oman dove è andata in scena la versione araba. «È la prima volta che uno spettacolo nato in Italia viene tradotto e rappresentato in arabo - sottolineano da Colla & Figli -, una finestra aperta su un'importante comunità straniera in città e una nuova prova per la Compagnia la cui presenza all'estero è sempre più frequente». Lo spettacolo, creato nel 2001, che porta in scena 150 marionette, ha anche una versione in inglese che è stata creata per i teatri americani e alcune delle rappresentazioni per le scuole saranno fatte in inglese.Dal 3 febbraio al 10 marzo. Atelier Colla. Via Montegani 35/1. Orari diversi. Biglietto 16-8 euro. Info marionettecolla.org