La banda di georgiani in un solo giorno fa razzia in 45 box

Un nome una garanzia: la banda dei georgiani. Professionisti del furto con scasso, esperti nel settore serrature. Colpi studiati, da fare al momento giusto, dopo uno scrupoloso lavoro sul campo e tecniche rodate per verificare l'assenza dell'inquilino da visitare. La squadra mobile ha messo un punto alle scorrerie di agosto e settembre di una batteria di sei georgiani, tra i 34 e i 58 anni, tutti irregolari sul territorio italiano e con precedenti. Due li hanno presi a Milano, due a Torino e due a Roma. Tra tutti spicca Mikheil Tomaevi, 38 anni e moltissimi alias: una figura il cui nome compare spesso nelle indagini sulle batterie di ladri georgiani

Quest'estate il gruppo ha messo a segno decine di furti messi in box e appartamenti tra Milano e Torino, la Polizia di Stato ha individuato e sgominato una banda di ladri. In particolare a Milano, in zona Lambrate, erano riusciti a svaligiare 45 box in un solo giorno, il 18 agosto. Prima dei colpi facevano sempre accurati sopralluoghi. E incastravano nelle porte filtrini di sigaretta o pezzi di plastica per verificare se la casa fosse frequentata o vuota per le vacanze.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA