La A ha rimesso gli occhiali: già quattro 0-0 in 3 settimane

Sembrava essere sparito, o quasi, dai radar della nostra serie A. Invece è tornato a fare pesantemente capolino nell'ultima giornata di campionato: stiamo parlando dello 0-0. Tra sabato e domenica il massimo torneo ha rimesso gli occhiali con tre risultati a reti bianche nella quarta di ritorno: Genoa-Udinese, Lazio-Atalanta e il big-match Milan Juventus. A questi va aggiunto lo 0-0 tra Atalanta e Inter all'interno del terzo turno di ritorno.

La fase discendente della serie A è appena cominciata e ci sono già stati oltre la metà degli 0-0 dell'intera andata, ovvero sette: Atalanta-Bologna e Sassuolo-Sampdoria alla seconda giornata, Roma-Napoli alla nona, Genoa-Venezia all'undicesima, ancora Udinese-Genoa alla quattordicesima, Verona-Cagliari alla quindicesima e Genoa-Atalanta alla diciannovesima. Sino al ventunesimo turno c'è stato, insomma, uno 0-0 ogni 29 partite, nelle ultime due giornate uno ogni cinque gare.

Se sarà una nuova tendenza lo sapremo dopo la sosta, quando per esempio a San Siro ci sarà il derby della Madonnina Inter-Milan, su un manto completamente rifatto (un misto di erba naturale e sintetica) rispetto a quello improponibile visto negli ultimi tempi. Le operazioni al Meazza hanno già preso il via. Dopo lo scialbo 0-0 tra Milan e Juventus, i tecnici Pioli e Allegri hanno dato la colpa (anche) al campo se il gioco ha avuto poca qualità.

Abbiamo poi visto varie squadre colpite da una quantità industriale di infortuni e di defezioni per il Covid-19. Altro esempio: l'Atalanta ha giocato con molte assenze conto l'Inter e letteralmente decimata sabato all'Olimpico contro la Lazio, strappando due 0-0 preziosissimi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

