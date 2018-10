L'X Factor di Cattelan: «Vincere così è bellissimo»

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - «È stato bello vincere il derby. Nessuno poteva aspettarselo così...». Parola di Alessandro Cattellan, di chi ama l'Inter, di chi è pronto (si ricomincia giovedì) a tornare a condurre la dodicesima edizione di X Factor su Sky.Ringrazia di più per il regalo Donnarumma o Icardi?«Penso solo ai miei e quindi ringrazio Mauro e l'Inter. Tutti hanno dato il massimo per vincere questo derby».Quest'Inter le piace?«A me piaceva anche quella dello scorso anno. Cancelo mi faceva impazzire, però siamo migliorati. Merito anche di Spalletti».Dove può arrivare questa squadra?«Può far bene anche se siamo lontani dalla Juve. Ma si vede che c'è voglia di migliorarsi e accorciare questa distanza. La classifica? Ora è presto».Pesa l'etichetta da anti-Juve?«Io non c'entro niente, non è stata colpa mia giuro! (ride, ndr)».Lei sta dalla parte di quelli che invitano Icardi a partecipare di più all'azione o le bastano i suoi gol?«Tutte le due cose sono vere ma avere un attaccante che fa sempre gol è un bel lusso, è bello averlo con noi. È bello poter pensare che Icardi ce l'abbiamo noi e non gli altri».Un attaccante che le ricorda Icardi?«Dico Van Nistelrooy. A me Mauro piace proprio tanto anche come persona».Chi vorrebbe nel tuo Derthona?«Io sono innamorato di Skriniar ma visto che gioca nel mio stesso ruolo e mi toglierebbe il posto dico Ivan Perisic...».