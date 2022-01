L'uomo va in passerella (in sicurezza)

La moda c'è. Al via oggi e fino al 18 gennaio le passerelle uomo autunno inverno 2022/2023. La Fashion Week si presenta all'appuntamento con meno sfilate, meno feste e più streaming ma nel totale «nel rispetto delle normative e restrizioni vigenti per garantire anche alle attività in presenza il massimo della sicurezza», ha sottolineato il presidente Carlo Capasa. Dopo l'impennata di contagi Covid, Giorgio Armani ha deciso di annullare il suo show, mentre JW Anderson ha rimandato il debutto fisico a giugno, e sarà presente solo in digitale, come Msgm. Gli show sono scesi a 16, 22 le presentazioni, 18 le sfilate web. Passerella confermata per Etro, Prada, Dolce e Gabbana, Fendi, Kway. Per tutti mascherina Ffp2 e super green pass. Su www.milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma digitale della Camera, tutte le sfilate e anche il Fashion Film Festival. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

