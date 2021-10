L'Under 21 a Monza dopo 21 anni e per il talento Lucca è già asta mercato

Fabrizio Ponciroli

Monza si tinge di azzurro. Oggi (17:30), all'U-Power Stadium (ex Brianteo), sarà di scena l'Italia U21, attesa dal confronto con i pari età della Svezia. Non si tratta di una prima assoluta della Nazionale U21 a Monza. E' già capitato nel novembre del 2000 con gli azzurrini, allora allenati dal CT Gentile, impegnati contro l'Inghilterra. Una gara mai conclusa, a causa della nebbia. Questa volta il tempo sarà decisamente più clemente, permettendo ai tanti spettatori attesi (prezzi popolari, 1 per gli Under 12 in Curva), di gustarsi una partita con tanti motivi di interesse. In primis, c'è da conquistare il primo posto nel girone F per essere certi di partecipare ai prossimi Europei.

Al momento, l'Italia è seconda con nove punti in tre gare, uno in meno proprio della Svezia che ha però giocato una gara in più. Vincere significherebbe avvinarsi moltissimo al pass europeo: Mi aspetto una partita di alto livello La Svezia ci farà anche soffrire in certi momenti. Dentro la partita ci saranno tante partite diverse. Non sarà una gara sicuramente a senso unico, è una partita dove dovremmo attaccare bene ma anche saper difendere bene, contro una squadra che fa un gioco molto propositivo, orientato alla porta avversaria. Queste sono partite che ti fanno crescere come ci ha fatto crescere l'ultimo quarto d'ora con la Bosnia, le parole del CT Nicolato. Chiaramente riflettori puntati sulle tante giovani promesse azzurre presenti. Da Tonali, caposaldo del centrocampo del Milan, ad Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter ora in prestito al Basilea. Tuttavia, il vero osservato speciale sarà Lorenzo Lucca. La punta classe 2000 di proprietà del Pisa è la vera rivelazione di questa prima fetta di stagione in Serie B. A suon di grandi prestazioni, ha catturato l'attenzione di tanti top club come Milan, Inter, Juventus, Fiorentina e Roma. Il Pisa lo valuta già 10 milioni ma la sua quotazione continua a crescere. Una delle innumerevoli ragioni per seguire Italia-Svezia. Dopo 21 anni di attesa, la città di Monza, già protagonista del Trofeo Berlusconi in estate, riabbraccia all'azzurro.

