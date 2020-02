L'ultrà con 50 chili di droga in casa

Aveva 12 chili di hashish sul sedile dell'auto, un altro chilo nascosto in casa a Segrate e 34 chili di marijuana stipati in scatoloni in un appartamento-deposito a Bonate Sopra (Bergamo). Eccolo il tesoretto di Claudio Apostoli, 35enne con un passato da buttafuori e una passione da ultrà dell'Inter che gli è costata un Daspo per gli incidenti di Inter-Roma del 2017. Gli agenti del commissariato Lambrate lo hanno arrestato nel corso di un'indagine sulla filiera dei rifornitori intermedi di droghe leggere attivi nelle piazze di Lambrate.

Lo hanno bloccato in via Padana Superiore a Cernusco sul Naviglio, sul sedile aveva le confezioni di hashish impilate. La perquisizione a Segrate ha svelato un altro chilo di sostanza ma il blocco più consistente è stato recuperato in un'altra abitazione a Bonate Sopra. Qui Apostoli aveva affittato una stanza in una casa condivisa con altri due inquilini, tra cui un insospettabile disabile (risultato estraneo alla vicenda) al quale aveva detto che avrebbe usato la camera per stoccare un po' di merce legale.(S.Gar.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA