L'ultimo addio a Valeria e Fabrizio

Oltre 300 persone hanno salutato per l'ultima volta Fabrizio Marchi e Valeria Coletta, 40 e 35 anni, la coppia che domenica ha perso la vita precipitando lungo il sentiero del «Salto degli sposi», sul versante bresciano della Presolana. Lei è scivolata sulla neve ghiacciata, il marito ha tentato di trattenerla ma ha perso l'equilibrio e sono volati giù assieme lungo il costone della montagna. Una caduta di centinaia di metri davanti agli occhi della loro bambina di 5 anni, che al nonno ha chiesto «come mai succedono queste cose?». Il sacerdote don Virginio Ferrari, dal pulpito della parrocchia di Sant'Agostino in via Copernico, ha detto che nessuno adulto è riuscito a risponderle. «Noi uomini siamo abituati a trovare per tutte le cose una causa, spesso un colpevole, ma non sempre questo è possibile».

Intanto ha raggiunto quota 250mila euro la raccolta fondi per la piccola, a cui oltre 6mila persone hanno voluto abbracciare a distanza con una donazione. «Così potremo assicurarle un futuro», dicono gli organizzatori, che hanno affidato alla nonna paterna la gestione del tesoretto. (S.Gar.)

